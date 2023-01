L' eredità di Gianluca Vialli oltre il calcio

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “Se non sei mai triste, come fai poi a capire quanto è bello essere felici”. Apiaceva buttare lì delle frasi che lasciassero un segno. Così come non faceva gol banali, non è mai stato un uomo banale. Dopo esser stato un grande giocatore, un buon allenatore, un ottimo commentatore televisivo, era diventato un motivatore eccezionale, come possono raccontare gli azzurri diventati campioni d’Europa con lui team manager e spalla di Roberto Mancini, un fratello che in meno di un mese ha perso due delle persone a cui era più legato. Le storie die Mihajlovic ci raccontano che puoi anche lottare come un leone, avere i migliori medici del mondo, essere circondato da tanto affetto che di più non ce n’è, ma alla fine se non hai un po’ di fortuna il viaggio finisce. Però arrivare in fondo dopo aver lottato può trasmettere ...