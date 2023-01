L’Équipe titola | Gerson Flamengo | sull’uscita dall’OM | “Non ce l’ho con Tudor”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) 2023-01-06 00:11:55 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da: È con un sorriso da un orecchio all’altro che l’ormai ex marsigliese, 25 anni, ha commentato il suo “ritorno a casa”, dal “ninho do urubu” (“il nido dell’avvoltoio”, soprannome del centro di formazione del) che ha ritrovato con palese piacere, questo giovedì. “Avevo la possibilità di restare in Europa, ma nessun progetto era così ambizioso come quello del. Qui giochiamo ogni competizione per vincere. Cercheremo di fare meglio rispetto al 2019 (doppio Campionato – Copa Libertadores, secondo posto Coppa del mondo per club), è il nostro sogno. Ilè un mostro che vuole sempre vincere. È stato facile fare questa scelta”.ha spiegato in particolare, alludendo al ...