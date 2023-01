Legge 104 | arrivano gli sconti Amazon | come risparmiare tanti soldi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Chi beneficia della104 può avere deglianche acquistando prodotti online sulla piattaforma. Non tutti i beni sono però soggetti a Iva agevolata al 4%. Di seguito vi spieghiamo quali sono i prodotti che rientrano nello sconto agevolato. La104 garantisce alla persona con handicap e la sua famiglia un sostegno economico nonché integrazione sociale. Le persone con disabilità hanno diritto, in base alla gravità dell’handicap, a diverse agevolazioni, che includono l’esenzione dal bollo auto e detrazioni Irpef e IVA al 4% sull’acquisto di determinati articoli, tra cui protesi e strumenti tecnologici. Laprevede essenzialmente due tipi di misure: le agevolazioni sul lavoro: i lavoratori dipendenti con disabilità riconosciuta ai sensi della104 possono ...

Ti Consiglio

...7 gradi Fahrenheit) di riscaldamento rispetto ai livelli preindustriali, circa.000 degli oltre ... sinel report. "Anche se ci sono molte perdite, vale comunque la pena cercare di evitare ...Sempre in tale ambito, comunque, interesserà sapere che stando a quanto stabilito dalladi ... Entra nel gruppo offerte di lavoro, pensioni, bonus, invalidità -e news Notizie ultima ora ... Permessi Legge 104 nel 2023: requisiti, come funziona, novità In aiuto degli alunni disabili. Non ci sono solo i docenti di sostegno ma anche operatori educativi e culturali chiamati a fornire prestazioni di supporto e di assistenza agli alunni con qualche diffi ...C'è un provvedimento legislativo che come la legge 104 è destinato ai soggetti disabili. Parliamo della legge 162 del .... Ossia quel provvedimento legislativo che garantisce assistenza e sgravi fisca ...