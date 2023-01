L’editoria rosa è più viva che mai Ecco il confronto positivo con l’Europa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 gennaio 2023) di Luigi Manfra* Nel 2021 sono stati pubblicati 85.551 nuovi libri, in crescita del 22,9% rispetto all’anno precedente. Gli e-book scendono a quota 49.313, in calo del 5,6% rispetto all’anno precedente, ma in crescita dell’1,1% rispetto al 2019. L’aumento della produzione è ancora maggiore se misurato in termini di quantità di copie stampate, con oltre 200 milioni di copie nel 2021. Per quanto riguarda i generi, il 28,2% della tiratura complessiva è riconducibile alscolastica, e quasi una copia stampata su cinque è un libro per bambini o ragazzi. In particolare, gli oltre 14mila romanzi e racconti pubblicati costituiscono circa il 15,9% dei titoli e il 18,7% delle copie stampate. Il) connel 2021 L’Italia si conferma la sesta editoria nel mondo, dopo Usa, Cina, Germania, UK e ...