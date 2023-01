Le vignette anti Khamenei Sotto scorta disegnatore italiano - Cronaca - quotidiano.net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Una caricatura dell'ayatollah realizzata da un artista toscano è finita sulla copertina di Charlie Hebdo. Minacciato sui social dopo la pubblicazione, è stato deciso di rafforzare la tutela per lui. '......non ha digerito le immagini del suo più alto rappresentante religioso ridicolizzato in 35, ...inviate per un concorso internazionale indetto dalla rivista parigina a sostegno della rivolta... Le vignette anti Khamenei Sotto scorta disegnatore italiano Una caricatura dell’ayatollah realizzata da un artista toscano è finita sulla copertina di Charlie Hebdo. Minacciato sui social dopo la pubblicazione, è stato deciso di rafforzare la tutela per lui. " ...In copertina, decine di ayatollah marciano verso il grembo di una donna a gambe aperte. «Mullah, ritornate da dove venite», recita il titolo. All'interno un'altra donna, di cui si vedono solo le gambe ...