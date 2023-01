Le sfilate dei re magi con il “blackface” in Spagna

Domus IT

Storia della manifestazione La FestaPopoli ha preso avvio negli anni Novanta in diverse ... enei costumi tradizionali. Per ogni edizione della Festa viene elaborato uno slogan che pone l'...Storia della manifestazione La FestaPopoli ha preso avvio negli anni Novanta in diverse ... enei costumi tradizionali. Per ogni edizione della Festa viene elaborato uno slogan che pone l'... Missoni e la memorabile sfilata sui gonfiabili del 1967 E' tornato ieri 5 gennaio 2023, l’evento Guinness dei Primati della calza della befana più lunga del mondo che sfila a Viterbo.L’attore-rivelazione in «Aftersun»: un film sulla crescita personale. In attivo altri sei film con il divo irlandese, tra cui «The History of Sound» storia d’amore gay con Josh O’Connor ...