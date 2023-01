Le proteste in Giordania e la paura di una seconda Primavera Araba

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La guerra russo-ucraina ha scatenato diverse crisi in molti Paesi del mondo. L’aumento del costo della vita, la mancanza di generi di prima necessità, prezzi dell’energia schizzati alle stelle, povertà e disoccupazione in forte aumento, hanno determinato il malcontento di molte popolazioni. Tra queste la, Paese relativamente tranquillo rispetto agli altri dell’area MENA ma che InsideOver.

Terrasanta

Il sostegno fornito dall'Iran alla Russia e la brutale repressione dellein patria creano ... Ad esempio, al COP27 uno degli accordi più importanti è stato stretto tra Israele,ed ...... modificare lo status quo che dal 1967, dalla cattura israeliana di queste aree alla, ...anti - regime in Iran, continua la mobilitazione. La sociologa Mahnaz Shirali, esule da oltre ... Tra violenze e proteste, in Giordania un Natale in tono minore Amman, 4 gen (Prensa Latina) Il ministero degli Esteri giordano ha convocato l'ambasciatore israeliano nella capitale, Amir Weissbrod, per protestare contro la visita del ministro, Itamar Ben Gvir, al ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Tensione a Gerusalemme: Ben Gvir sulla Spianata delle Moschee, proteste dei palestinesi ...