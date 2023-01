Le Ong disobbediscono a Meloni Qui c’è puzza di calata di brache

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ci sono luoghi comuni che, essendo comunisti, diventano intoccabili in quanto imposti dall’ipocrisia globale alimentata dalla comunicazione organizzata. Uno di questi è che “le Ong salvano la gente”. Niente di meno vero. Le Ong salvano, nella migliore delle ipotesi, loro stesse, nella peggiore servono ad alimentare corruttele e rapporti di potere, come emerge ogni giorno di più dal losco giro della sinistra mediterranea nell’Unione Europea. Le Ong non fanno neppure politica in senso stretto. Fanno attivismo extrapolitico, così come un tempo si diceva extraparlamentare: puntano a destabilizzare i governi sgraditi, ad attuare forme di provocazione, come quella della celeberrima Carola Rackete, a spingere a passi falsi i ministri considerati infami. Le loro parole d’ordine sono retoriche, sono strumentali: restare umani, la missione, salvare “le vite delle persone umane”. Laddove i ...

... secondo il movimento di estrema destra insufficiente e inefficace visto che "gli sbarchi continuano e le nuove sanzioni per lechealle linee guida non servono praticamente a ...... insomma ci troviamo davanti all'ennesima supercazzola all'italiana: gli sbarchi continuano e le nuove sanzioni per lechealle linee guida non servono praticamente a nulla. L'... Migranti, l'attacco da destra a Meloni: «Cambia il governo ... L attivist di Mediterranea sono arrivat al porto di #Ravenna per dare il benvenuto alle 113 persone soccorse e accogliere con gratitudine l'equipaggio dI #OceanViking! pic.twitter.com/SRnAOSZo67 —