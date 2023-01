Le lacrime di Fedez per Gianluca Vialli | “Mi ha dato una mano incredibile”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) A poche ore dalla triste notizia della morte del campione, arriva un videomessaggio diper. Nelle scorse settimane il rapper e imprenditore di Rozzano aveva già rivolto parole di affetto per il dirigente sportivo, quando quest’ultimo aveva annunciato il suo ritiro a vita privata per dare priorità alle cure. Oggi la notizia che tutti temevano è arrivata:è morto lasciando un grande vuoto nel mondo del calcio e dello sport tutto. Negli ultimi tempi l’ex spalla di Mancini era stato ricoverato a Londa per un peggioramento delle sue condizioni di salute, per questo il mondo intero si era stretto intorno alla famiglia e intorno allo stessonella speranza di un risvolto positivo. Così non è stato.si è dunque ...

