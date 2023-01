Le Iene | Teo Mammucari zittisce Belen | «Hai rotto il c***» Ecco cos' è successo nel fuorionda

Liberoquotidiano.it

Come si sa Belen è c onduttrice anche de 'Le' assieme aMammuccari . Assieme la coppia di conduttori pare più affiatata che mai, anche se nei mesi scorsi non sono mancate alcune polemiche. ...Clamoroso fuorionda a LediMammucari. Sulla pagina Instagram del programma di Italia uno è stato infatti postata una scena che non è stata trasmessa in tv. Ad un certo punto si vede uno scambio di battute tra Belen ... Le Iene, "Belen ha rotto il ca***, la smetti". Il fuorionda clamoroso di Mammuccari Il programma di Neri Parenti, sui suoi profili social, ha divulgato alcuni spassosi fuori onda mai visti dei due conduttori ...Belèn Rodriguez in love ovviamente del suo Stefano De Martino dal quale però afferma di esser stata lasciata per ben due volte. Speriamo non ci sia la terza.