Le congratulazioni di Matera al  vicecoordinatore provinciale di FdI Sannio

"Sono veramente lieto di apprendere che Alessio Ermenegildo Scocca,di FdIe consigliere comunale di Pietrelcina, è fra i sei amministratori under 35 della Campania che sono stati ammessi al corso di alta formazione "Fondamenti del Welfare Sociale" che si svolgerà presso l'Università Cattolica di Milano in seno a PUBLICA – Scuola Anci Giovani Amministratori. Stiamo lavorando per formare una nuova classe dirigente e siamo felici che i nostri iscritti possano ottenere questi importanti risultati". Così in una nota il Senatore Domenico.