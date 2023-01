(Di venerdì 6 gennaio 2023) A, come in tutta l'Ucraina, la gente celebra il, il primo in tempi di guerra. Nell'ambito dell'annuale Vertep Fest, un evento organizzato da scout e volontari dal 2017, ...

Agenzia ANSA

A Kharkiv, come in tutta l'Ucraina, la gente celebra il Natale Ortodosso, il primo in tempi di guerra. Nell'ambito dell'annuale Vertep Fest, un evento organizzato da scout e volontari dal 2017, ...... un veterano della Guerra d'Indipendenza , alcuni testi dei quali celebrano i criminiUstasci,... tra cui Marcelo Brozovic, durante ledopo la Coppa del Mondo: intonano il grido di ... Le celebrazioni degli ucraini a Kharkiv per il Natale Ortodosso ... A Kharkiv, come in tutta l'Ucraina, la gente celebra il Natale Ortodosso, il primo in tempi di guerra. Nell'ambito dell'annuale Vertep Fest, ...