Lazio | Sarri furibondo | «Ma chi cazzo siamo?»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Lo sfogo di Maurizio, allenatore della, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Lecce. I dettagli sul discorso Maurizionon ha preso bene la sconfitta dellacontro al Via del Mare contro il Lecce. Il giorno dopo ha infatti tenuto mezz’ora di discorso nella palestra della squadra urlando contro i propri giocatori. Un discorso riassunto con: «Ma chi caz…?Cosa abbiamo fatto?», per la troppa presunzione, superficialità e gli infiniti black out dopo un anno e mezzo di lavoro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

La squadra diha momentaneamente perso il quarto posto, quella di Mourinho è in lieve risalita, ma zoppica. La Roma e lahanno ripreso a sognare i propri obiettivi ma con le stesse ...... MaurizioIl Messaggero racconta la sfuriata dialladopo il ko contro il Lecce. Il tecnico ha chiuso la squadra in palestra per mezz'ora ed ha iniziato a urlare contro tutti. 'Un'... Dal cambio sbagliato di Sarri al guizzo di Ferguson: quanti errori e quante mosse vincenti RASSEGNA STAMPA - Lecce è stata la punta dell'iceberg. La Lazio non sa gestire le partite. Nel primo tempo crea e costruisce, nel secondo come un uragano demolisce quanto di buono fatto ...Calciomercato Lazio, ritorno in patria per Luis Alberto Joao Felix potrebbe essere il nome che potrebbe sbloccare il mercato della Lazio. Il calciatore portoghese, resta in uscita dall'Atletico Madrid ...