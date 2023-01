Lazio | presentato ricorso per la chiusura della Curva Nord

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Lahaunper laper gli ululati razzisti nella partita contro il Lecce La, dopo aver preso le distanze dagli ululati razzisti nella partita contro il Lecce, haunufficiale per lanella prossima sfida di Serie A con l’Empoli. Il club biancoceleste non contesta il meritodecisione, ma chiede di punire solo i colpevoli. Il Presidente Lotito vorrebbe un daspo per gli individui che si sono resi protagonisti del gesto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

...spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in attuazione del progettoe ... Il bando è consultabile su lazioeuropa.it e sul canale agricoltura di regione..it....Ed anzi è stata messa in campo da Conte solo per tentare di far perdere il Pd e consegnare il... 'Per un futuro semplice' sarà il titolo del programma che 'verràla prossima settimana ... Calcio - "La mia vita per la Lazio", presentato il libro dell'ex ... «La Regione Lazio ha bisogno di cambiare pagina e di scrivere la parola fine ad anni di scelte sbagliate e contro l'interesse dei ...In Lazio - Empoli la Curva Nord rimarrà vuota. Il giudice sportivo infatti ha disposto la chiusura del settore a seguito dei presunti cori razzisti nei confronti dei giocatori del Lecce Banda ...