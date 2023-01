Lazio | Curva Nord chiusa un turno | cori razzisti contro il Lecce

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Roma, 6 gennaio – Ancora una tegola per ladella: il giudice sportivo della Serie A ha disposto la chiusura per undellaa seguito deinei confronti dei calciatori del, Banda e Umtiti. Il settore degli ultrà biancocelesti, domenica 8 gennaio alle 15l’Empoli, resterà dunque chiuso.senza tifosi Ancora una volta il tribunale dell’inquisizione colpisce negli stadi della Serie A, nel mirino la tifoseria preferita dall’antirazzismo militante: quella laziale. “Letto il referto arbitrale e la rene dei collaboratori della Procura federale nella quale si riferisce che durante l’intera gara i sostenitori della società ...

La Gazzetta dello Sport

LaNord dellaè stata chiusa per un turno a causa dei cori razzisti contro Samuel Umtiti e Lameck Banda in occasione della partita di calcio di Seria A Lecce -. La decisione di chiudere ...Il giudice sportivo ha disposto la chiusura dellaNord per un turno dopo i cori razzisti da parte di alcuni tifosi dellacontro i giocatori del Lecce Banda e Umtiti. Indagini sono inoltre ... Razzismo, curva Lazio chiusa un turno. Cori napoletani contro Lukaku: chiesta indagine Le ultime in casa Lazio con il ricorso dopo la chiusura della Curva Nord in vista della sfida contro l'Empoli.Il giudice sportivo ha anche disposto un approfondimento su alcuni cori contro Lukaku provenienti dal terzo anello di San Siro.