Agenzia ANSA

Biden: 'Vuole un po' di ossigeno' Lanfranco Cirillo, l'diè latitante a Mosca: 'In Italia non torno, ma sanno dove abito'viola la tregua di Natale La tregua annunciata da ...Prete capo degli esorcisti accusato di appropriazione indebita: 'Ha sottratto 300mila euro a un'anziana' Lanfranco Cirillo, l'diè latitante a Mosca: 'In Italia non torno, ma sanno ... L' 'architetto di Putin' è latitante a Mosca, 'In Italia non torno' Guerra Ucraina. La Russia annuncia la tregua per il Natale ordotosso e si smentisce poche ore dopo, bombardando Kramatorsk, nel Donbass, dando ragione al presidente ucraino Zelensky, ...Due uomini si sono dati accidentalmente fuoco, mentre cercavano di bruciare un edificio per i servizi agli immigrati a Bakersfield, ...