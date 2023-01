Laporta | Superlega nel 2025 | sfiderà la Premier

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Laè tutt’altro che un tema accantonato. Lo ha ricordato il presidente del Barcellona Joanin una lunga intervista rilasciata a Cdena SER, dove ha parlato del progetto come di una competizione europea che «laLeague». Il presidente del club catalano, in attesa della sentenza da parte della Corte di Giustizia L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calciomercato.com

"In primavera arriverà la sentenza della Corte di Giustizia europea sulla, per i club avrà la stessa importanza che la legge Bosman ha avuto per i calciatori il parere diSe ...Il presidente del Barcellona , Juan, prosegue e tiene vivo il progetto. Parlando ai microfoni di Radio Cadena SER , infatti,ha spiegato: Poi,prosegue e sottolinea: Superlega, l'annuncio di Laporta: 'Ecco quando potrà partire, Barça con Real e Juve senza club inglesi' Joan Laporta porta avanti il progetto Superlega. Il presidente del Barcellona ha dichiarato a Radio Cadena SER: “In primavera arriverà la sentenza della Corte di giustizia europea sulla Superlega, per ...Il progetto della Superlega non è ancora morto e questo concetto viene ribadito dai suoi promotori. Uno di questi è Joan Laporta, presidente del Barcellona che durante il recente intervento sulle freq ...