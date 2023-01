Lanna propone | «Quadrangolare con Juve | Cremonese e Chelsea per Vialli»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Marco, presidente della Sampdoria,un’iniziativa per ricordare Gianluca, scomparso oggi a 58 anni Marco, presidente della Sampdoria, lancia l’iniziativa per commemorare l’ex compagno Gianluca. Le sue parole a Sky Sport. LE PAROLE – «Vorrei organizzare unconntus e Sampdoria. Un “trofeo Luca” il cui ricavato andrebbe in beneficenza, lui in questo era un maestro. Aveva sempre nel cuore la Samp, mi chiamava spesso per sapere come andavano le cose. Era molto legato al club». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Morte Vialli, Lanna: "Funerali privati a Londra". Poi propone un evento... I funerali di Gianluca Vialli dovrebbero tenerli a Londra in forma privata. Lo rivela il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, suo compagno di squadra ai tempi dello scudetto. Lanna ...Il presidente della Sampdoria Lanna ha annunciato di voler organizzare un torneo con Juve, Chelsea e Cremonese in onore dello scomparso Vialli ...