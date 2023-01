' L' alternanza scuola - lavoro va rivisita' | al lavoro i ministri Valditara e Calderone

"L'alteranzalavoro va rivista: bisogna tutelare gli studenti e la loro vita. Stiamo lavorando per predisporre una normativa più giusta e avanzata insieme al ministro del Lavoro Maria Elvira Calderone". Lo ...Il dibattito sull'- lavoro è molto acceso. Voi cosa ne pensate "Non siamo contrari, nemmeno adesso. Ma deve essere gestita in maniera diversa, con criteri di sicurezza adeguati""L'alteranza scuola lavoro va rivista: bisogna tutelare gli studenti e la loro vita. Stiamo lavorando per predisporre una normativa più giusta e avanzata insieme al ministro del Lavoro Maria Elvira Ca ...La famiglia di Giuliano De Sete, il ragazzo di 18 anni morto mentre stava facendo uno stage, non riceverà alcun risarcimento. La spiegazione dell’Inail.