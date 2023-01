L' aiuto di Vialli nella lotta contro l' Aids | il ricordo di un tifoso

La Provincia Pavese

La testimonianza di un tifoso juventino che vive a Londra, giunto al Royal Marsden Hospital per omaggiare Gianluca ...... Fedez gli aveva inviato un altro toccante messaggio social: "Volevo mandare un grande in bocca al lupo anche pubblicamente a Gianluca, che mi è stato molto didurante la malattia " , ... Quella volta che Gianluca Vialli aiutò la Pro Cassolo a salvarsi Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Gianluca Vialli. A poche ore dalla scomparsa dell'ex calciatore, anche Chiara Ferragni ha espresso il suo dispiacere. In una ...Il presidente della Sampdoria ricorda a Telenord l'amico scomparso: "Abbiamo condiviso tante cose, per me come un fratello" ...