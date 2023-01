L’addio a Vialli è nei messaggi di tutti | non solo dal mondo dello sport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Gianlucaè morto e poco dopo la notizia ha raggiunto, il dolore appartiene ae si legge nei tantidi addio. Dagli appassionati di calcio e non, dala quellospettacolo, la tristezza per la morte dila stiamo provando. Antonella Clerici, Alessandro Del Piero, Amadeus, Giorgia Meloni, Federica Pellegrini, Gigi Buffon sonoalcuni dei nomi che sui social hanno scritto parole piene di dolore pera Gianluca. Parole di cordoglio che non potranno mai alleviare la sofferenza della sua famiglia. Il saluto dei vip a, il saluto dei tifosi, il saluto degli esponenti della ...

RaiNews

Commenta per primo La scomparsa di Gianlucacommuove Clarence Seedorf ,'ex Milan dedica un commosso ricordo: 'Sembra che il Dio del calcio stia organizzando una partita importante lassù, perché ha portato via anche, un altro ...Sono gli ultimi lampi delcalciatore che nel 1999 dice ... Sono gli ultimi lampi delcalciatore che nel 1999 dice...'Italia ha appena vinto'Europeo.abbraccia il 'gemello' ... Addio Vialli, i ricordi, le reazioni e gli aggiornamenti in diretta - Il sindaco di Cremona: "Intitolargli lo stadio sarebbe bellissimo" - Il sindaco di Cremona: "Intitolargli lo stadio sarebbe bellissimo"