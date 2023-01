L' addio a Benedetto XVI | un racconto per immagini

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il lampo e la bruma. Le sue dimissioni furono il fulmine sopra la basilica di San Pietro: lo choc. I suoi funerali sono stati accolti dalla nebbia: l’incertezza. Per chi resta. (Canettieri) Tra le tante cose che lo hanno reso eccezionale, quello di ieri diXVI era anche il primo funerale di un Papa nell’era degli smartphone. L’ultima volta era il 2005, era appena morto Papa Giovanni Paolo II, Motorola e Nokia dominavano il mercato dei cellulari e il primissimo IPhone sarebbe comparso su un palco di San Francisco nelle mani di Steve Jobs solo due anni dopo, nel 2007. Ledi quel funerale si potevano vedere in tv, al massimo sulle homepage dei giornali. Oggi invece su TikTok al secondo posto delle tendenze si trova il nome di Joseph Ratzinger accompagnato dal simbolo del “fuochetto” e in piazza, nonostante fosse vietato fare ...

