L’addio a Benedetto XVI Il Papa poco amato che la folla vuole “Santo subito”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Con un’omelia molto spirituale, incentrata sul Vangelo del giorno, quello della morte di Gesù,Francesco ha dato l’ultimo saluto aXVI nel corso dei funerali che hanno richidecine di migliaia di persone davanti al sagrato di San Pietro. I funerali delemeritoXVI ieri hanno richidecine di migliaia di persone davanti al sagrato di San Pietro “Siamo qui con il profumo della gratitudine e l’unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni”, ha detto Bergoglio riferendosi a Ratzinger. Bergoglio ha ricordato il predecessore parlando di profumo di gratitudine e unguento della speranza “È il ...

'ultimo atto di una giornata ricca di commozione è la tumulazione nella nicchia che fu di Giovanni ...per sistemare la tomba conclude il portavoce Matteo Bruni probabilmente la tomba diXVI ..." Deus caritas est", ha scritto papa. "'amore non si perde", ha concluso papa Francesco. Nostro, rimane il lieto compito di essere "profumo della gratitudine e unguento della speranza", ... L’addio a Benedetto XVI, 50mila in piazza San Pietro. I fedeli alla fine dei funerali: «Santo ...