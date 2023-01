L' abbraccio tra Vialli e Mancini dopo il trionfo agli Europei | il nuovo significato di quel gesto

Il Post

A bordocampo loro due, Gianluca Vialli e Roberto Mancini , che prima di fare festa si sono stretti in unche ha riscritto la ...E' l'omaggio a Gianluca Vialli del presidente del Coni Giovanni Malagò, che ricorda unale ... Quel suoa Wembley con Mancini agli Europei dello scorso anno resta un'immagine indelebile ... L'abbraccio tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini dopo l'Europeo ... “Quello con Roberto è stato un abbraccio completo, nel quale c’era un po’ tutto: l'aspetto sportivo, il ricordo di Wembley, c’era la gioia per ...L'abbraccio tra Vialli e Mancini rimarrà per sempre impresso nella nostra memoria. I gemelli del gol non sono mai stati tanto uniti.