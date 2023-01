L' abbraccio di Vialli a Mancini Un' immagine che ci porteremo nel cuore per sempre VIDEO

Sport Mediaset

Gianlucaè morto . L'ex calciatore si è arreso al tumore , dopo aver lottato contro la malattia per ... Il lorodopo la vittoria ai rigori contro l'Inghilterra a Wembley, resterà ...... con quell'finale il cui significato non si può spiegare con le parole. Dimenticando il ...morte di un uomo di 58 anni torniamo però al calcio e chiediamoci quale sia stato il posto di... Vialli, Mancini e quell'abbraccio a Wembley: "Qualcosa di speciale" - Sportmediaset L'ultimo abbraccio pubblico tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli tra gioia e commozione dopo il trionfo dell'Italia a Euro 2020 rimarrà nello memoria di tutti. Il ct e ...«Per scoprire la causa di malattie come la Sla e il cancro la ricerca è fondamentale», diceva questo Gianluca Vialli in un video in cui raccontava la Fondazione Vialli e Mauro.