(Di venerdì 6 gennaio 2023) AGI - Il "". Il calcio veste oggi una sola casacca e si inchina al Re Leone, Gianluca Vialli. L'ex bomber scomparso oggi a Londra a 58 anni ha messo a segno un altro gol. Questa volta non sul campo ma nel ricordo di amici, calciatori e club. Il suo mondo, o meglio, una parte importante del suo mondo quello a cui ha dedicato gran parte della vita lavorativa (prima da calciatore poi da allenatore e infine da dirigente) lo descrive come un idolo, un esempio, un combattente. L'uomo che "lotta con coraggio” che “dedica tutto se stesso” ad un obiettivo sapendo che "non c'è un'impresa priva di errore”: ogni parola di Franklin Delano Roosevelt scelta dallo stesso Vialli per incitare gli azzurri prima dell'impresa di Wembley si sposa con il bomber. Portieri, difensori, attaccanti, ex avversari o compagni di squadra, ...

... che non sia lamentava mai con il mister nè con i vecchispogliatoio . Al limite se qualcosa non gli andava, stava in silenzio. Era generosissimo sia in campo che fuori. Se sbagliavo un ...Memorabile l'ed il pianto tra i due dopo la vittoria in finale contro l'Inghilterra . ... Tante le reazioni arrivate da personaggi del mondosport, della politica ( "Re Leone in campo e ... L'abbraccio dello sport: "Nostro Capitano sempre" Reazioni da tutto il mondo (del calcio e non solo) alla notizia della morte di Gianluca Vialli, scomparso a 58 anni in una clinica di Londra a causa ..."Il tempo non è stato generoso con Gianluca Vialli ma la sua vita lo è stata. Non è certo una bella stagione questa per noi, che continuiamo a piangere grandi campioni e uomini davvero importanti che ...