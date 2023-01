La tregua di Natale non regge Raid e accuse tra Kiev e Mosca

Un cessate il fuoco per festeggiare serenamente ilortodosso è una proposta che non convince neppure Epifanio ...ChiesaKiev ...terroristici contro infrastrutture critiche da cui dipende...A mezzogiorno oraMosca (le 10 in Italia) è entrato in vigore il ...da Mosca per il... Vladimir Putin, stia usandocosiddetta "" per ...