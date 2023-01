La tregua contestata e il lavoro delle diplomazie

Ipsoa

L'annuncio di Putin, rileva il Corriere, è arrivato poche ore dopo che il capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill, aveva chiesto un cessate il fuoco e unanatalizia. In una ...La sola voce che lanorma, che aleggia da giorni, stesse per essere presentata e' ... Ad ogni modo la stessa premier avrebbe spiegato ai suoi interlocutori che poiche' lafiscale fa ... Sanatorie, definizioni agevolate e chiusura delle liti: tregua fiscale in ... La legge di Bilancio 2023 ha stretto i parametri per accedere alla sanatoria: tra i requisiti per il condono delle violazioni tributarie c'è la dichiarazione validamente presentata.La prima manovra del governo Meloni introduce un ampio pacchetto di "tregua fiscale" che contiene stralci e rottamazioni di cartelle, definizioni ...