“La Svezia sovranista gela la Meloni” | maxi bufala sui migranti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Rimane al centro dell’agenda europea la questione della redistribuzione dei, tra i punti cruciali dell’attività del governonelle stanze di Bruxelles. Proprio questa mattina, sulle colonne del Financial Times, ha parlato l’ambasciatore svedese all’Ue, Lars Danielsson, il quale ha lanciato una doccia fredda per chi sperava di raggiungere un accordo nell’immediatezza: prima della primavera del 2024, il lavoro non potrà essere completato. Ma questo non per l’opposizione della– che, ricordiamo, da inizio anno è diventata presidente del Consiglio dell’Unione europea per questo semestre – piuttosto, perché i lavori richiedono fisiologicamente una valutazione che presupporrà un periodo superiore a sei mesi. In tale ottica, l’oggetto dell’esame risulta essere il Patto per la migrazione, lanciato dalla Commissione ...

Lanon è ''. La presidenza svedese non ha voluto infliggere alcuno 'schiaffo'. Nessuno nell'Ue ha mai sperato di concludere i negoziati sul nuovo Patto su migrazione e asilo nei ...Estratto dell'articolo di Alessandra Ziniti per 'la Repubblica' LARS DANIELSSON […] 'Non ci sarà alcun patto sull'immigrazione almeno fino alla primavera del 2024', dice al Financial Times Lars ... Non ci sarà un accordo europeo sui migranti nel 2023, fa sapere la Svezia sovranista Se nei prossimi sei mesi di presidenza svedese dell'Ue non ci sarà nessun accordo su migrazione e asilo non è per perché Stoccolma ha inflitto "uno schiaffo" al governo italiano. Il premier della Svez ...Sono 1651 i migranti sbarcati via mare in Italia nei primi tre giorni del 2023, contro i 116 dello stesso periodo del 2022 e gli 0 del 2021. Giorgia Meloni e Matteo Salvini avrebbero infiammato la ret ...