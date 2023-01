La storia dei gemelli del gol in maglia blucerchiata

(Di venerdì 6 gennaio 2023) AGI - Anno 1984: Genova, sponda sampdoriana, nasce la leggenda dei 'del gol'. Roberto Mancini, detto 'Mancio', fantasista di immenso talento, e Gianluca Vialli, attaccante con fiuto del gol veloce e opportunista sotto porta: la coppiarappresenta una delle più affiatate mai viste in Italia e, in 8 stagioni alla Sampdoria, tra il 1984 e il 1992, a furia di gol portano la squadra di Paolo Mantovani ai vertici del calcio mondiale (con tanto di finale di Coppa dei Campioni persa col Barcellona). La prima stagione insieme vide anche la conquista del primo trofeo delladel club, la Coppa Italia, vinta a spese del Milan, con i 'del gol' entrambi a segno. Quello fu solo l'inizio. Il tandem Vialli-Mancini era destinato a grandi cose e per far questo aveva solo bisogno di un allenatore che ...

La Stampa

I due raccontano unaepica, la straordinaria vittoria dello scudetto della Sampdoria del ... rendere possibile l'impossibile, vincendo lo scudetto e poi arrivando in finale nella Coppia...... ma qui troviamo anche la continuazione dellanarrata ne "L'uomo d'acciaio": Bruce Wayne (ovvero Batman in abiti civili) infatti è il proprietario di unopalazzi che Superman aveva ... La storia di Jason, il cane sfrattato che torna sempre al centro commerciale Vialli, nel finale della carriera, andò al Chelsea e assunse l'insolito ruolo di allenatore-giocatore: come nacque questa insolita decisione Ecco la storia.ROVIGO - Fervono i preparativi al liceo scientifico Paleocapa di Rovigo per dare risalto ai suoi primi cento anni. Già in città sono affisse le locandine che ricordano ...