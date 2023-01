La storia antichissima della scrittura inizia nel Paleolitico

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tutti abbiamo imparato a scuola che le prime forme documentate disono state sviluppate dai Sumeri, nel quarto millennio a.C. Una nuova scoperta, tuttavia, mette in discussione l’originerappresentazione simbolica di informazioni mediante segni su un supporto – l’origine quindi, se nonpropriamente detta, almeno di una forma di proto-. I risultati ottenuti da un gruppo di ricercatori internazionale sembrano infatti indicare che alcune sequenze di simboli non figurativi abbiano un significato preciso, in congiunzione con le rappresentazioni di animali eseguite decine di migliaia di anni prima che i Sumeri cominciassero a iscrivere le loro tavolette. Questo gruppo di ricerca ha infatti proposto in una nuova pubblicazione una interessante interpretazione per ...