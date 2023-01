La sinistra li coccola | ecoimbecilli trasformati in eroi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non si può certo dire che lanon sia coerente. Siccome è da sempre intollerante nei confronti degli avversari politici che provvede a demonizzare elevandoli al rango di potenziali ergastolani ma a dir poco giustificazionista con la feccia rappresentata da vandali, black bloc, violenti dei centri sociali o scalmanati amanti dei rave, ha scelto di schierarsi in favore degli attivisti di Ultima generazione che lunedì hanno imbrattato il Senato con vernice rossa. Già il giorno dopo, i tre salvatori del pianeta Davide Nensi, Alessandro Sulis e Laura Paracini, erano stati scarcerati dal giudice per le direttissime del tribunale di Roma dopo la convalida dell'arresto in vista del processo stato fissato per il 12 maggio. Giusto il tempo per farli diventare degli. Illoro "istinto creativo" è stato premiato da politici, giornalisti e ...