La scollatura di Alessia Marcuzzi ti farà impazzire | che bombe

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La conduttrice televisiva è ormai una star dei social: l’ultimo, piccante scatto di unacome non l’avete mai vista. Anni ed anni di televisione, poi lo stop improvviso e ora la popolarità dilagante sui social.è diventata la star di Instagram, e ad aiutarla un fascino è una sensualità unici: eccoli, tutti in una fotografia. Dagli esordi fino alla ribalta nazionale, lasi è sempre contraddistinta per una bellezza disarmante è una preparazione invidiabile. Non a caso, la sua è stata una carriera da incorniciare e a 50 anni è ancora tutta da scrivere. La romana, classe 1972, ha interrotto il suo rapporto con la Mediaset lo scorso giugno e nonostante si parlasse di un possibile ritorno in Rai, lada allora è ferma. Tuttavia, si è fatta sempre più imponente la sua ...

Elle

...nuda fin sopra il lato B con un maxi. Tra i commenti spunta quello esilarante dell'amica e collega Mara Venier : 'Dove vai amore', che ha ricevuto una risposta ironica, come solo...... la marca dell'abito, in occasione di una serata romana, ha sfoggiato un bellissimo abito bianco con gonna al ginocchio. Si tratta di un tubino bianco con le maniche lunghe e maxi... Vestito per Capodanno, quello rosso di Alessia Marcuzzi è top Alessia Marcuzzi è sempre attenta a tutti i dettagli. Ecco come la conduttrice va a fare la spesa nella sua quotidianità.La scollatura di Alessia Marcuzzi esibita in vacanza ha stregato chiunque. E non è nemmeno la prima volta che ciò accade.