La satira scritta è inferiore alla satira disegnata (con rare eccezioni)

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Chi di noi non ha, due o tre volte al giorno, un piccolo pensiero satirico? Per esempio, i tre giovani attivisti di Ultima generazione che hanno imbrattato il Senato (Senatus autem) con una vernice rossa, anzi arancione, lavabile, e lavata, e sono stati arrestati, e scarcerati: perché non è stato imputato loro il delitto, appena collaudato nel caso Cospito, di “strage contro la personalità interna dello Stato”? O almeno esterna, dato che era la facciata: “Contro la personalità esterna dello Stato”? Si sono accontentati del danneggiamento aggravato, robetta, massimo 5 anni con il fresco decreto. Li vorrei vedere imbrattare muri al costo di un ergastolo ostativo. Potrei continuare su questa falsariga, ma volevo soltanto confermare che laè, con rarissime, incomparabilmente ...