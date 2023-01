La Sampdoria ha chiesto Rugani alla Juventus | la situazione

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Lasta cercando un difensore di esperienza e gli occhi della società sarebbero finiti sudella Juve Lasta cercando un difensore di esperienza per rinforzare l’undici di Stankovic. Secondo quanto riportato da Sportitalia, gli occhi del club blucerchiato sarebbero finiti su Danieledella. A Torino sarebbe già stata recapitata una offerta ufficiale di prestito secco per 6 mesi. La società bianconera però starebbe temporeggiando: deve prima essere sicura di avere in mano (in casa o fuori) il suo sostituto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sportitalia

Quest'anno ci siamo sentiti spesso, hoconsigli e pareri per il mio ruolo di presidente della, una cosa che lui ha sempre sognato Ha sempre avuto la Samp nel cuore, voleva sapere ...Così ai microfoni di Telenord Attilio Lombardo ha salutato l'ex compagno allae alla ...è salito a Londra a salutarlo di persona perché non rispondeva più ai messaggi e gli ha'... ESCLUSIVA SI Pedullà: "Sampdoria, chiesto alla Juventus il prestito ... Il Presidente della Samp Marco Lanna ricorda l'amico Gianluca Vialli nella giornata della sua prematura scomparsa.Come riferito in esclusiva da Sportitalia.com, la Sampdoria avrebbe chiesto alla Juventus Daniele Rugani in prestito secco. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in merito.