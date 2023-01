La Roma in allarme | Smalling non firma

Yahoo Finanza

A Trigoria è scattato l', la sua eventuale perdita sarebbe un grande problema per la, che non ha molte risorse da investire per cercare un altro difensore centrale titolare, considerato ...... Venezia, Bologna, Firenze, Ancona,, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo. "Tutelare i cittadini che lavorano e viaggiano è una priorità di questo governo ", sottolinea Matteo Salvini.... Roma, allarme rientrato: nessuna ricaduta per Zaniolo e Dybala Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti mette a punto un piano triennale per garantire maggior sicurezza in stazioni e treni ...Rinnovo in ballo per il difensore britannico La Roma in pressing su Smalling. Il miglior difensore giallorosso, che ha salvato insieme al connazionale Abraham la vittoria sul Bologna, va in scadenza a ...