La Roma cade a Firenze | la Juve non ne approfitta Milan | che rimonta!

RomaToday

Il gol dell'1 - 1 lalo trova all'89' con il colpo di testa di Pisilli, puntuale sul cross del solito Cassano. Ma al 94' è ancora Capasso a finire la partita così come l'aveva cominciata: Berti ...La Lazio e lahanno rinunciato a Luis Alberto e Belotti, l'Inter a Brozovic e il Napoli, all'ultimo istante, al portiere Meret. L'aspetto psicologico: il Napoliper la prima volta E come se ... Befana a Roma, dai trasporti agli eventi: la guida per il 6 gennaio in città Piazza Navona vestita a festa attende il volo dell'iconica vecchina, mentre in tutta la Capitale si registrano manifestazioni ed eventi dedicati a grandi e bambini ...Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 317.