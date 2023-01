La Rai trasmette qualcosa che non avrebbe dovuto | ecco cos’è

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nel corso della serata di ieri, giovedì 5 gennaio, su Rai 1 è stato trasmesso un promo che non sarebbeandare in onda. Nello specifico, poco dopo le ore 20:30, durante l’intermezzo del programma condotto da Amadeus, I Soliti Ignoti, la rete ammiraglia della tv di Stato ha mandato in ondache non sarebbeandare. Di cosa parliamo? Ebbene, ve lo sveliamo subito, della promo della finale del talent show condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le Stelle che – ieri – veniva annunciato per venerdì alle ore 20:30, mentre, come tutti sappiamo, la puntata in questione è andata in onda oltre due settimane fa. Il promo che non ci doveva essere Come dicevamo prima, nel promo di Ballando con le Stelle si fa un chiaro riferimento a una finale ‘con i fiocchi’ del talent di Rai 1. Difatti, dopo aver parlato di emozioni, ...

