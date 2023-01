La Mummia 4 | Brendan Fraser disponibile per il sequel

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Si vocifera della possibilità di vedere un nuovo film de La4 con, star del franchise, che apre a questa possibilità. Lo ha rivelato in un’intervista a Deadline anche se ha specificato di non sapere nulla sulla produzione del quarto film della serie lanciata nel 1999.ha sottolineato: “Non conosco un attore che non abbia voglia di lavorare. Non credo di essere mai stato così famoso e al tempo stesso senza stipendio, nella mia vita professionale, quindi contate su di me“. Già a ottobre scorso, quando si parlava ripetutamente di vedere un nuovo capitolo del franchise, l’attore si era pronunciato in maniera favorevole sottolineando che sperava di poter far parte del nuovo film. Nel 1999 esce il reboot de Lache riprende in mano un mostro trattato negli anni sessanta ...

Daninseries

Capitemi, ho sempre adorato i film d'avventura come Indiana Jones e non nascondo di essere un grande fan diFraser ne La, e il pensiero di potermi accaparrare del tesoro di una cripta ...... durante i quali le lacrime di commozione del protagonistaFraser sono diventate virali, L'... "Sbucato dal passato", "La"), che interpreta un insegnante di inglese costretto sul divano ... La Mummia: Brendan Fraser rivela se tornerebbe in un altro film Ssecondo un nuovo rumor, Chris Evans tornerà come Johnny Storm / Torcia Umana in Deadpool 3 e non come Captain America ...Brendan Fraser, interprete di Rick O'Connell ne La Mummia, ha rivelato se potrebbe mai riprendere quel ruolo in un nuovo film del franchise.