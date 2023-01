La multa di 390 milioni di euro a Meta “svela” agli utenti che hanno pagato il social con i loro dati personali

(Di venerdì 6 gennaio 2023) È il vaso di Pandora che è stato scoperchiato. E che punta a una nuova consapevolezza deglial giorno – che utilizzano inetwork di(ma che, in verità, può essere applicata agevolmente a qualsiasi tipo di servizio online). Il problema della sanzione dell’autorità irlandese per la protezione deinei confronti diè determinato da una questione etica: ladi 390di(circa 415 miliardi di dollari) all’azienda di Mark Zuckerberg ha un unico aspetto nel mirino, ovvero la pubblicità mirata per l’utente e i permessi da quest’ultimo concesso per ottenerla. LEGGI ANCHE >fa la pubblicità delverso su tv e media ...

