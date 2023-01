La moglie di Mihajlovic e il pensiero a Vialli | “Sai quante partite lassù… ”

La Sicilia

Commenta per primo Ci hanno lasciati uno a pochi giorni di distanza dall'altro: Sinisae Gianluca Vialli adesso possono giocare in Cielo. E' quello che vuole immaginare Arianna , la vedova dell'ex allenatore del Bologna, che ha postato su Instagram una foto di un momento in ...Anche ladi Sinisa, Arianna, ha dedicato un pensiero a Gianluca Vialli : "Sai quante partite lassù..." , ha scritto accanto a una foto di Vialli eavversari in campo, il primo con ... Vialli: moglie Mihajlovic "sai quante partite lassù..." Anche la moglie di Sinisa Mihajlovic si unisce alle dediche per Gianluca Vialli pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto dei due insieme con una didascalia: “Sai quante partite lassù….”. Bre ...L’attaccante si è spento a Londra a 58 anni, dal 2017 era in cura per un tumore al pancreas L'attaccante si è spento a 58 anni. Il saluto e l’omaggio a Gianluca Vialli della Cremonese, squadra… Leggi ...