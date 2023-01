“La mia vita per la Lazio” | Adelmo Eufemi ricorda un calcio che non c’è più

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il 5 gennaio scorso presso il ristorante “Tirrena” ad Anzio (Roma) è stato presentato il libro di“La miaper la: storie di unche non c’è più”., detto Memmo, nasce ad Anzio il 18 giugno 1935, dopo aver giocato nelle giovanili del club anziate viene acquistato dallanel 1954 ed esordisce in prima squadra l’anno successivo nella trasferta di Napoli. Campione d’Europa con la nazionale militare, può essere considerato il decano di tutti i calciatori biancocelesti:ha militato a lungo nella formazione capitolina, diventando un simbolo per la tifoseria. Difensore arcigno e generoso, rimane fedele a questi colori nei giorni più felici (come la conquista della Coppa Italia nel 1958) e in quelli più amari ...