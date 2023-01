La legge vale solo per il Pd | spoil system vietato a destra

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 6 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/As-Np-1-2.mp4 Urlano e strepitano perché Giorgia Meloni occupa il potere con uomini di sua fiducia. Urlano cioè contro se stessi. Si chiama, letteralmente "sistema del bottino", il modo in cui chi governa un Paese ha il diritto di mettere uomini di sua fiducia nei punti nevralgici del sistema. Lo hanno inventato gli americani addirittura alla metà dell'Ottocento: si accorsero che quando non c'è sintonia tra la classe politica e la classe dirigente le cose non girano come dovrebbero. In Italia, lodal 2002… Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 6 gennaio 2023