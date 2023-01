La Juve | ' Gianluca | quel tuo pianto nella notte di Champions era il nostro'

Tag24

Scompare a soli 58 anni uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano Si è spento a soli 58 anni uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano.Vialli rientra nella ristretta cerchia dei calciatori che hanno vinto tutte e tre le principali competizioni Uefa per club, unico fra gli attaccanti. Vincitore di numerosi trofei in campo ...Siamo stati con te da sempre,: da quando arrivasti nel 1992 e fu amore a prima vista. Eri uno dei primi tasselli di unache sarebbe tornata, proprio con te, in cima all'Europa. Di te ... vialli juve champions la coppa conquistata da capitano Gianluca Vialli 5 partite per ricordarlo, perché l'attaccante parla attraverso i gol, a tutte le latitudini: ne abbiamo scelto una per squadra."Prima di iniziare la conferenza stampa è doveroso ricordare Ernesto Castano e Gianluca Vialli. Ho avuto il piacere di conoscere Vialli e sono due giocatori che hanno dato tanto alla Juventus e alla ...