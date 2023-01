La guerriglia a Sinaloa dopo l’arresto del figlio del Chapo | cosa sta succedendo in Messico tra imboscate | tank in strada e almeno 7 morti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ovidio El Raton Guzman è stato arrestato alle 6.34 di giovedì a Culiacán, stato di, nel fortino dei “signori della droga”, di cui suo padre è stato il primus inter pares fino alla cattura e alla condanna all’ergastolo negli Stati Uniti. Un lavoro di intelligence iniziato sei mesi fa ha portato alla cattura di uno dei figli di Joaquín ElGuzman più coinvolti nel controllo del Cartello del Pacifico, come le autorità identificano i narcos guidati prima da Ele ora dai “Chapiti”, gli eredi, che se lo contendono con l’ex fedelissimo Ismael El Mayo Zambada. Quando la polizia, tre anni fa, si era presentata nel quartiere di Tres Rios riuscendo a mettere una prima volta le manette ai polsi di Ovidio Guzman, i sicari del cartello avevano risposto in maniera così violenta da costringere il governo ...

