La guerriglia a Sinaloa dopo l’arresto del figlio del Chapo | cosa sta succedendo in Messico tra imboscate | tank in strada e almeno 29 morti

Messico squassato, ancora una volta, dalla lotta ai Narcos. Dallarresto di Ovidio Guzman, figlio di "El Chapo", storico capo del cartello della droga di, fino allatra le bande del narcotraffico e i reparti scelti dello stato messicano. Unintera città, Culiacan, nel Nord del Paese, è da 36 ore in ostaggio, circondata dai banditi del ...nello stato di, in Messico, dopo l'arresto del figlio del boss della droga Joaqu n El Chapo Guzm n, Ovidio Guzm n - L pez, con scontri in cui sono morti almeno sette agenti, auto ... La guerriglia urbana in Messico dopo l’arresto di un figlio di “El Chapo” Imboscate, tank in strada e almeno 7 morti: la reazione dei narcos all'arresto di El Raton e le accuse contro di lui ...Caos in Messico dopo la cattura di Ovidio Guzmán-López, il quale non sarà subito estradato negli Stati Uniti. È guerriglia nello stato di Sinaloa, in Messico, dopo l'arresto del figlio del boss della ...