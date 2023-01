La guerra di Sergio Mattarella

(Di venerdì 6 gennaio 2023) «Non fissarti che sol quel che tu dici, e nient’altro, è corretto. Chi crede di essere il solo a ragionare, a profferire le giuste parole e ad avere i giusti sentimenti, lo stesso, se li indaga a fondo, li scopre vuoti. Invece, non è disonorevole, neanche per il sapiente, imparare dagli altri e non incaponirsi. Il capitano di una nave che oppone il timone alle correnti impetuose senza per nulla cedere, finisce col far rovesciare la nave. Anche tu, padre, fa cedere il tuo cuore e accogli un cambiamento. Se, nonostante la giovane età, ho un po’ di saggezza, ti dico di riflettere e di imparare». Queste le parole che, nell’Antigone, Sofocle fa pronunciare ad Emone, figlio di Creonte, re di Tebe, e dirette al proprio padre per indurlo a ripensare la decisione di negare ad Antigone il permesso di dare sepoltura al cadavere del fratello Polinice, già bollato nemico della Patria. Emone ...

