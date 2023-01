La giunta Sala vuole fermare la città | a trenta all' ora su tutte le strade

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 gennaio 2023) È che così Milano si ferma. Altro che capitale europea,che "non dorme mai" (sulla falsariga di New York) e metropoli che viaggia a vele spiegate verso il futuro. Ma va. Qui, se va bene, si va avanti al rallentatore. Anzi, achilometri orari. Che poi è proprio uno dei (tanti) punti a cui sta mettendo mano ladi Palazzo Marino: aree a marcia ridotta, parcheggi a pagamento (per tutti), forse pure Area C che lievita fino ai dieci euro tondi tondi, nessuna rottamazione alle mini-cartelle e un tesoretto di multe non pagate che arriva al 45% di quelle emesse (cioè una su due finisce carta straccia e tanti saluti). Primo: l'ipotesi di estendere a tutta l'area milanese il limite massimo deichilometri orari pare sia questione di giorni. Entro gennaio il Comune ne discuterà «con alcune eccezioni che ...