La fragilità dei legami e l’amore liquido

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ce lo chiediamo sempre, tutte le volte che guardiamo un’amica con il cuore spezzato o quando chiudiamo una storia con delusione, rabbia e risentimento: perché nessuno è disposto più a impegnarsi sul serio? E non si tratta di un semplice luogo comune da scardinare, ma di una realtà sempre più presente neiche caratterizzano la società contemporanea. Del resto basta guardarsi intorno, o fare un inventario veloce delle nostre esperienze, per scoprire che quelle favole d’amore che hanno vissuto i nostri nonni non appartengono più alle nuove generazioni. Il motivo è stato spiegato dal sociologo Zygmunt Bauman nel suo libro Amore. Sulladeiaffettivi. Un testo profondo, intenso e per alcuni versi sconcertanti che parla di come l’esigenza di trovare delle connessioni abbia soppiantato il ...