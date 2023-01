La figura della Befana è tutta italiana ma attinge dalle tradizioni di più paesi ed epoche Un identikit della vecchina più amata di tutte

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Le vacanze invernali si concludono con l’arrivo, di notte,. Ladal cappello largo, pronta a portare doni o carbone, è un simbolo che appartiene al folclore del nostro Paese. E cheda moltee miti.: idee low cost per partire in Europa guarda le foto Leggi anche › Natale, Capodanno eda FICO, a Bologna. Tra menu, balli e grande poesia ...

L'INDIPENDENTE

... il candidatodestra, entrambi contrari a un'opera decisiva per risolvere la piaga dei rifiuti. Dalla triste storia emergono tre dati: che D'Amato ha fatto una bruttaanche personale; ...Non è mancato il ritovelatio con l'apposizione del velo bianco sul volto, sempre per mano di ... Non tutti i membri del Sacro Collegio erano presenti sul sagrato ma a farsi notare era la... La figura di Benedetto XVI è più complessa di quanto siamo soliti ... Fa molto discutere la scelta del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, di procedere con una scure allo ...Nell’enciclica “Deus caritas est”, firmata alla fine del 2005, c’è tutta l’idea di Chiesa propria di Benedetto XVI. Era l’apertura di una prospettiva che avrebbe dovuto animare il corso del pontificat ...